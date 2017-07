USA ber familiane til ambassadetilsette forlate Venezuela

USAs utanriksdepartement åtvarar også amerikanske statsborgarar mot å reise til landet som den siste tida har vore prega av opptøyar og uro.

Valet søndag skal resultere i ei grunnlovsforsamling som får i oppdrag å skrive utkast til ny grunnlov i Venezuela.

Opposisjonen, som har fleirtalet i nasjonalforsamling, er rasande over å bli forbigått og skuldar Maduro for å legge til rette for diktatur.

Også canadiske styresmakter rår folk frå å reise til Venezuela.

– Vi frårår alle ikkje-nødvendige reiser til og opphald i Venezuela. Dersom du oppheld deg i Venezuela og ditt nærvær i landet ikkje er nødvendig, bør du vurdere å forlate landet, skriv canadiske styresmakter på sine nettsider.

Over 100 menneske er drepne i samanstøytar mellom demonstrantar og sikkerheitsstyrkar i Venezuela dei siste fire månadane.

