755 amerikanske diplomatar og lokalt tilsette må bort i Moskva

Vladimir Putin seier at russarane lenge har vore tilbakehaldne overfor dei amerikanske påstandane om at Russland har prøvd å manipulere det amerikanske presidentvalet. Han legg til at Russland heller ikkje har svart på amerikanske sanksjonar.

– Vi hadde håpa på at situasjonen ville endre seg, men dersom det skjer, så skjer det ikkje med det første. Eg tenkte det var på tide å vise at vi ikkje lat dette rulle og gå utan å gi eit svar, seier Putin til TV-kanalen Rossija 1.

Det russiske utanriksdepartementet kunngjorde fredag at talet på amerikanske og lokalt tilsette ved den amerikanske ambassaden i Moskva og tre konsulat skal setjast til 455, nøyaktig det same som Russland har av diplomatar og lokalt tilsette i USA.

Putin seier at over tusen personar, amerikanske og lokalt tilsette, arbeider ved dei amerikanske diplomatiske stasjonane I Russland Han ville ikkje forklare korleis det nøyaktige talet på 755 kutt er komme, men det omfattar både diplomatar og lokalt tilsette. Nedskjeringa skal skje innan 1. september.

Ein amerikansk tenestemann kalla utvisingane både beklagelege og grunnlause og la til at Washington no vurderer korleis dei skal svare på utspelet.

Trump vil godkjenne

USA har tidlegare innført ei rad sanksjonar mot Russland. I midten av juni vedtok Senatet sanksjonar som ein reaksjon på russisk innblanding i valet i fjor, og tidlegare har USA reagert på innblandinga i Ukraina.

Dei nyaste sanksjonane vart fredag vedtatt med stort fleirtal i Kongressen i Washington. I tillegg til sanksjonar mot Russland, omfattar lova også nye tiltak mot Nord-Korea og Iran.

Dei nye sanksjonslovene har klausular som krev at presidenten går til Kongressen dersom han vil reversere dei eller mjuke dei opp.

Det kvite hus har varsla at president Donald Trump vil godkjenne tiltaka, trass i at han har ønskt seg ei oppmjuking i forholdet til Russland.

EU-motstand

Utover at punktet om Nord-Korea vart lagt til i forslaget som vart vedtatt fredag, er det uklart kva endringar som er med frå det forslaget som vart vedtatt med overveldande fleirtal i Representanthuset onsdag.

Ifølgje BBC rammar sanksjonane som vart vedtatt i Representanthuset, nøkkelindustriar i Russland, som jernbane, shipping, metallproduksjon og gruvedrift. Dei omfattar også restriksjonar på selskap som handlar med russisk oljeindustri.

EU var kritiske til dette. Mange EU-land er avhengige av Russland som gassleverandør, og i desse dagar forhandlar unionen med Russland om bygging og drift av gassrøyrleidninga Nord Stream 2.

– Dersom våre bekymringar ikkje blir tatt på alvor, står vi klare til å handle deretter om få dagar, heitte det i ei fråsegn frå EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker onsdag.