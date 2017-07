Blodig val i Venezuela–USA vurderer sanksjonar

Ifølgje opposisjonen i landet vart 15 personar drepne i uro og opptøyar i Venezuela søndag. Blant dei drepne er to tenåringar, ein soldat og ein lokal opposisjonsleiar. Ein kandidat til grunnlovsforsamlinga og ein ungdomsleiar er også blant dei drepne. Styresmaktene oppgir på si side dødstalet til ti.

Opposisjonen oppfordra til nye protestar både måndag og onsdag mot den nye nasjonalforsamlinga president Nicolás Maduro har gitt i oppgåve å skrive ny grunnlov.

– Vi anerkjenner ikkje denne svindelen, sa opposisjonsleiar Henrique Capriles då valet gjekk mot slutten.

Ifølgje Reuters vurderer USA å innføre sanksjonar mot Venezuelas oljeindustri. Det kan bli kunngjort allereie måndag, opplyser ein regjeringstalsmann.

– Steg mot diktatur

USAs ambassadør til FN, Nikki Haley, seier Venezuela er i ferd med å ta skritt mot å bli eit diktatur.

– Maduros ulovlege val er eit steg mot eit diktatur. Vi vil ikkje akseptere ei illegitim regjering. Det venezuelanske folket og demokratiet vil sigre, skriv Haley i ein tweet.

Det nasjonale valstyret kunngjorde søndag kveld at stemmegjevinga skulle utvidast med minst ein time. Valkomiteleiar Sandra Oblitas hevda det framleis var lange køar ved enkelte vallokale, og at folk venta på å få bruke stemmeretten.

Ho sa at det hadde vore enkelte valdshandlingar, men la til at dagen i det store og heile hadde vore veldig positiv. Opposisjonsleiar Henrique Capriles sa på sin side at søndagen var prega av stemmetørke og undertrykking.

Ifølgje styresmaktene deltok 41,5 prosent av dei røysteføre i valet, noko opposisjonen avviser.

Den 545 medlemmer store forsamlinga vil få makt til å løyse opp den opposisjonskontrollerte kongressen, og endre på sentrale lover gjennom ei reform av grunnlova.

