Norske turistar skadde i båtulukke i Thailand

Utenriksdepartementet opplyser at den norske ambassaden arbeider med å få greie på skadeomfanget.

– Så langt har vi ikkje fått informasjon om at norske borgarar skal vere alvorleg skadde i ulukka, seier pressetalsperson Astrid Sehl til NTB.

Tolv av dei skadde er nordmenn, resten er frå Belgia, opplyser politiet i landet til nyheitsbyrået DPA.

Samanstøyten mellom to turistbåtar skjedde ved kysten utanfor Phang-Nga-provinsen, 760 kilometer sørvest for Bangkok.

Den eine båten med europeiske turistar kantra i samanstøyten, og båtpassasjerane blei kasta ut i vatnet. Dei blei redda opp og sende til eit lokalt sjukehus, ifølgje sjefen for Phang-Nga nasjonalpark, Vorapot Lomlin.

Det er regntid i Thailand, og det skal ha vore dårleg sikt i området der ulykka skjedde, rundt éin kilometer frå ei øy som blei brukt under innspelinga av James Bond-filmen «The Man with the Golden Gun» frå 1974.

Det var til saman 36 turistar og tre lokale passasjerar om bord i dei to båtane. I båten som ikkje kantra, var det 20 kinesiske turistar som kom uskadde frå hendinga.

