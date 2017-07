Politiet trur fedrar og søner står bak terrorplan i Sydney

Dei fire, som er av libanesisk-australsk opphav, vart arresterte i Sydney laurdag kveld. Ingen av dei er kjende for politiet frå før.

Politiet har førebels fått rettsavgjerd til å avhøyre dei i sju dagar utan at det ligg føre noka konkret sikting.

Ifølgje Sydney Morning Herald skal det ha blitt funne ei heimelaga bombe i den eine bustaden politiet slo til mot i Surry Hills sentralt i Sydney. Politiet trur bomba skulle smuglast om bord i eit passasjerfly som skulle til Midtausten.

Statsminister Malcolm Turnbull sa søndag at politiaksjonane avdekte eit terrorangrep mot eit fly, og politiet bekreftar at dei har funne ein bombeliknande gjenstand.

Kjøttkvern

Australske medium melder at terrorplanen var såpass avansert at etterforskarane trur dei må ha hatt ein eller annan form for hjelp utanfrå. Channel 7 rapporterte at ein teori er at dei fekk instruksjonar frå IS i Syria.

The Daily Telegraph skriv at bomba inkluderte sagmugg og sprengstoff stappa inn i ein kjøkkenreiskap. Det kan ha vore ei kjøttkvern som var ein av gjenstandane som vart beslaglagt, skriv avisa.

Arrestasjonane førte til forseinkingar i flytrafikken i Australia søndag grunna strengare sikkerheitskontroll. Flyselskap i landet sende meldingar til sine passasjerar om at styresmaktene hadde auka sikkerheita på alle større flyplassar i landet og ber passasjerar berekne god tid.

Utanlandsk etterretning

Politiet gjekk til aksjon etter å ha fått informasjon frå eit utanlandsk etterretningsorgan, noko som tyder på at dei arresterte fekk rettleiing utanfrå.

Turnbull ville ikkje bekrefte dette, men sa i ein tid med internett, sosiale medium og chattetenester er det ikkje så langt mellom Syria og Sydney.

– Og det er nettopp det som er så kritisk ved dette – saumlaust samarbeid, sa den australske statsministeren.

