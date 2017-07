Rumensk IT-personell fekk tilgang til pasientjournalar frå Sverige

Dagens Nyheter siterer anonyme kjelder som seier at det blant anna dreier seg om legeattestar, og prøveresultat i forbindelse med narkotikabruk, psykisk sjukdom og ulike former for tvangsbehandling.

Opplysningane er blitt levert inn til den skandaleramma Transportstyrelsen i tilknyting til søknader om førarkort.

Ifølgje dei ikkje namngitte kjeldene har etaten ikkje henta heim opplysningane ettersom ein har prioritert handteringa av informasjon som svensk sikkerheitspoliti meiner har utgjort størst fare for rikets sikkerheit.

Opplysningane skal førast over til Sverige i haust, men Transportstyrelsen vil ikkje kommentere kva tid.

Det var våren 2015 at leiaren i Transportstyrelsen bestemt at det skulle gjerast ei rekke unntak frå datatryggingsreglar i tilknyting til at ansvaret for IT-drifta til etaten blei overført til private IBM, som deretter nytta seg av ei rekke underleverandørar i austeuropeiske land.

I førre veke gjekk to ministrar av på grunn av skandalen, infrastrukturminister Anna Johansson og innanriksminister Anders Ygeman. Dei blir kritiserte for ikkje å ha tatt saka på alvor og gjekk av etter at den borgarlege opposisjonen hadde varsla mistillitsforslag mot dei.

