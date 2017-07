Russland utviser 755 amerikanske diplomatar

Det opplyser Putin sjølv, ifølgje russiske medium. Det russiske utanriksdepartementet har tidlegare kravd at USA kuttar ned diplomatstaben i Russland til 455, det same talet Russland har i USA.

– Meir enn tusen personar arbeider ved den amerikanske ambassaden og konsulata. 755 må stanse sine aktivitetar i Russland, erklærte den russiske presidenten i eit intervju med russisk TV.

Ein amerikansk tenestemann kalla utvisingane både beklagelege og grunnlause og la til at Washington no vurderer korleis dei skal svare på utspelet.

Putin sa vidare at landet i lang tid har venta på positive endring i Washingtons haldningar til Moskva, og at dei håpte på at situasjonen ville forandre seg.

–Eg tenkte også at vi måtte vise at vi ikkje kjem til å la noko gå forbi utan å svare, seier han, og legg til at Russland har ein rekke moglegheiter til å svare på USAs sanksjonar.

–Men eg håpar at vi ikkje kjem til å hamne der, og eg motset meg dette i dag, la han til.

USA har tidlegare innført ei rad sanksjonar mot Russland. I midten av juni vedtok Senatet sanksjonar som ein reaksjon på russisk innblanding i valet i fjor, og tidlegare har USA reagert på innblandinga i Ukraina.

Dei nyaste sanksjonane vart fredag vedtatt med stort fleirtal i Kongressen i Washington. I tillegg til sanksjonar mot Russland, omfattar lova også nye tiltak mot Nord-Korea og Iran.

Ifølgje BBC rammar sanksjonane nøkkelindustriar i Russland, som jernbane, shipping, metallproduksjon og gruvedrift. De omfattar også restriksjonar på selskap som handlar med russisk oljeindustri.

EU var kritiske til dette, ettersom det signaliserte at USA ville gå bort frå samarbeidet om sanksjonar mot Russland.

Mange EU-land er avhengige av Russland som gassleverandør, og i desse dagar forhandlar unionen med Russland om bygging og drift av gassrøyrleidninga Nord Stream 2.