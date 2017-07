Tysk påtalemakt: Knivstikking i Hamburg truleg motivert av radikal islamisme

Ein 50 år gammal mann blei drepen og sju andre skadd, fleire av dei alvorleg, i angrepet førre fredag. Den antatte gjerningsmannen er ein 26-åring frå Dei sameinte arabiske emiratar. Han har i lengre tid budd i Skandinavia og snakka flytande norsk, ifølgje tysk påtalemakt.

Måndag opplyser den føderale påtalemakta i Tyskland at dei har overtatt etterforskinga på grunn av «den spesielle betydninga saka har».

– Det er tilsynelatande ein radikal islamistisk bakgrunn for handlinga. Ifølgje den pågåande etterforskinga har den sikta radikalisert seg sjølv, heiter det i utsegna måndag.

Den føderale påtalemakta tilføyer at ingenting tyder på at 26-åringen, som er identifisert som Ahmad A., var medlem av ekstremistgrupper av typen IS.

Justisministeren i delstaten Hamburg uttalte i helga at det er ting som tyder på at den sikta kan ha hatt eit islamistisk motiv for angrepet, men samtidig blei det påpeikt at han hadde psykiske problem.

26-åringen er fødd i Emiratane og har palestinsk opphav. Han kom til Tyskland i mars 2015 etter rå ha budd ei tid i Noreg, Sverige og Spania. I 2016 blei asylsøknaden hans avslått i Tyskland, men han kunne ikkje straks bli deportert ettersom han mangla ID-papir.

Tryggingsmyndigheitene hadde flagga mannen for mogleg radikalisering, men rekna han ikkje som nokon umiddelbar trussel.

(©NPK)