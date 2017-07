USA vil ha tøffare tiltak mot Nord-Korea

Nikki Haley meiner endå ei svak åtvaring frå rådet vil vere verre enn inga åtvaring i lys av Nord-Koreas stadige oppskytingar og provokasjonar. Samtidig oppfordra ho Kina, Japan og Sør-Korea til å sende kraftigare signal til Pyongyang.

– Det er ikkje noko poeng i å ha eit krisemøte dersom det ikkje bidrar med noko av betydning, sa Haley og la til at Nord-Korea har brote alle resolusjonar rådet har komme med utan å bli straffa for det.

– Endå ein sikkerheitsresolusjon som ikkje aukar det internasjonale presset mot Nord-Korea betydeleg, er utan verdi. Faktisk er det verre enn ingenting, fordi det sender melding til den nordkoreanske diktatoren om at det internasjonale samfunnet ikkje er villig til verkeleg å utfordre han, sa ho vidare.

Lovar konkrete tiltak

Japans statsminister Shinzo Abe og president Donald Trump er samde om at dei to landa må ty til nye tiltak for å takle Nord-Koreas våpentruslar.

– Eg er heilt einig med president Trump om at vi må innsjå at vi må ta ytterlegare grep, sa Abe etter ein telefonsamtale med presidenten.

Ifølgje Abe lovde Trump å ta alle nødvendige steg for å beskytte Japan.

– I tråd med det sterke bandet mellom Japan og USA vil vi sette i verk konkrete tiltak for å styrke vår forsvarsevne og gjere alt vi kan for å sikre at befolkninga er trygg frå trusselen frå Nord-Korea, sa Abe.

Ser mot Kina

Noverande FN-resolusjonar forbyr Nord-Korea å utvikle sitt rakettprogram og kjernefysiske forsøk, noko Pyongyang fullstendig har ignorert.

Haley sa også at Kina no må avgjere om landet endeleg er villig til å gjennomføre FN-sanksjonane.

– Tida for snakk er over, sa Haley.

To amerikanske bombefly flaug søndag over Koreahalvøya i det som blir sett på som ein styrkedemonstrasjon etter Nord-Koreas prøveoppskyting av ein rakett fredag.

