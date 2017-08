Etihad Airways hjelper Australia med terroretterforsking

Arrestasjonen av dei fire utløyste omfattande sikkerheitstiltak ved alle nasjonale og internasjonale flyplassar i Australia. Fleire bustadhus vart søkt gjennom av politiet.

Lokale medium melder at dei fire, som enno ikkje er formelt sikta, planla å bruke giftgass eller ei heimelaga bombe.

Sydney-avisa Daily Telegraph skriv at ein Etihad-flight til Abu Dhabi, med opp mot 500 passasjer, skulle vere målet for terroraksjonen. Politiet har ikkje bekrefta nokon av desse opplysningane.

Andre medium siterer uidentifiserte kjelder i regjeringsapparatet som seier dei fire er radikaliserte australsk-libanesarar.

– Sikkerheitsteamet frå Etihad assisterer australske styresmakter i den pågåande granskinga av saka, heiter det i ei pressemelding frå hovudkontoret i Abu Dhabi.

Australias politisjef Andrew Colvin sa søndag at det tydelegvis er snakk om ein improvisert bombeliknande gjenstand. Justisminister Michael Keenan vil ikkje kommentere spekulasjonar om koplingar til IS, men hevdar at den potensielle terrorhandlingen er inspirert av radikal islamsk ideologi.

