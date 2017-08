Mange byar ønskjer å vere vertskap for EU-byrå som må flytte frå London

Totalt 19 byar ønskjer å vere vertskap for Det europeiske lækjemiddelbyrået (EMA), mens åtte byar ønsker å vere vertskap for Den europeiske banktilsynsmyndigheita (EBA). Dei 27 søknadane kjem frå totalt 23 byar, ettersom nokre byar har søkt om å vere vertskap for begge byråa.

EU-byråa vil forlate den britiske hovudstaden på grunn av brexit. Deira framtidige tilhaldsstad blir avgjort av dei 27 attverande medlemslanda. EU-landa skal diskutere saka i oktober, før landa skal gi frå seg dei hemmelege stemmene sine i november.

(©NPK)