Mange byar vil huse EU-byråa som må flytte frå London

Kampen om godsakene er alt i gang. Britane mister to attraktive tilsynsbyrå med over tusen arbeidsplassar når dei går ut av unionen ein gong i 2019, og det manglar ikkje på byar som vil huse dei.

Byråa, som det er mange av i EU, og som er spreidd nokolunde rettferdig blant medlemslanda, bringar prestisje, skatteinntekter og auka forbruk. Ringverknadene er mange og ettertrakta.

Flest vil ha lækjemiddelbyrå

Søknadsfristen gjekk ut 1. august. Totalt 19 byar ønskjer å vere vertskap for Det europeiske lækjemiddelbyrå (EMA), mens åtte byar ønskjer seg Den europeiske banktilsynsmyndigheita (EBA). Dei 27 søknadene kjem frå totalt 23 byar, ettersom nokre byar har søkt om å vere vertskap for begge byråa.

Deira framtidige tilhaldsstad skal avgjerast av dei 27 attverande medlemslanda. Kommisjonen skal greie ut fordelar og ulemper ved søkjarbyane, og regjeringane i EU-landa skal diskutere saka i oktober. Kabalen blir endeleg lagt gjennom hemmeleg avstemming i november.

Favorittar

Favorittane i kampen for lækjemiddelbyrået synest å vere Amsterdam, Barcelona og Lille i Frankrike. Byrået er arbeidsstad for over 900 farmasøytar, biologar og legar frå alle hjørne i Europa. Hovudoppgåva er å godkjenne medisinar for bruk i heile EU – og EØS.

Banktilsynet er ikkje like ettertrakta, og det er heller ikkje like mange byar som føler seg kompetente til å danke ut Frankfurt. Andre byar i favorittsjiktet er Paris, Luxembourg og Praha.

Banktilsynet har 159 tilsette og er kanskje best kjent for sine stresstestar av bankstellet, særleg etter finanskrisa som ramma frå 2008 og utover.

Seks land har søkt om begge byråa: Austerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland og Polen.

(©NPK)