Masserettssak i Tyrkia etter kuppforsøket

Tiltalane mot dei 486 som blir framstilte, spenner frå drap til brot på grunnlova og attentatforsøk mot presidenten, melder den statlege nyheitsbyrået Anadolu.

Dei tiltalte er skulda for å ha planlagt eit militærkupp mot regjeringa frå flystasjonen Akinci nordvest for hovudstaden. Styresmaktene reknar med at basen var hovudkvarteret til kuppmakarane og at det var der det vart gitt ordre til jagarfly om å bombe parlamentet.

Nesten alle som blir framstilte i domstolen som er bygd for høvet utanfor Ankara, har sete i varetekt. Det dreier seg om 461 personar. Sju er framleis er på flukt og resten er tiltalt, men ikkje fengsla.

