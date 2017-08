Minst 20 drepne i sjølvmordsangrep mot moské i Afghanistan

I tillegg er over 30 menneske såra, opplyser Jailani Farhad, talsmann for guvernøren i provinsen, til nyheitsbyrået DPA.

Han seier at bomba gjekk av inne i Jawadia-moskeen i Herat by, og at dødstalet kan komme til å stige.

Andre kjelder har opplyst at eksplosjonen kan ha vore forårsaka av ei bilbombe som gjekk av ved inngangen til moskeen. Det blir også oppgitt at fleire personar truleg deltok i angrepet.

Ein talsmann for eit sjukehus i byen bekreftar at over 20 drepne og over 30 såra er frakta til sjukehuset. Innanriksdepartementet i Afghanistan har så langt berre bekrefta at ti personar er såra, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Inga gruppe hadde tysdag kveld meldt at dei stod bak angrepet.

Angrepet skjedde dagen etter eit angrep på ambassaden til Irak i Kabul. IS hevda å stå bak angrepet, som kravde to liv.

Herat-provinsen ligg like ved grensa til Iran. Sjiamuslimane er i minoritet i Afghanistan. Dei har dei siste månadene komme i ein stadig meir utsett posisjon, ikkje minst på grunn av trusselen frå den ytterleggåande sunnimuslimske gruppa IS, som stort sett opererer aust i landet. IS begynte å angripe sjiamuslimar og moskear i Afghanistan for cirka eitt år sidan.

(©NPK)