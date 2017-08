Positive signal for økonomien i eurosona

Økonomien i dei 19 landa som brukar euro, styrkte seg med beskjedne 0,6 prosent mellom april og juni, opp frå 0,5 prosent i den førre tremånadersperioden.

Trass i uroa rundt brexit gir veksten håp om at eurosonelanda sakte, men sikkert er i ferd med å riste av seg dei verste følgjene av finanskrisa som begynte i 2008, seier Eurostat.

Dei positive tala for økonomien vart sleppte dagen etter Eurostat la fram tal som viste at arbeidsløysa var den lågaste på åtte år.

I førre veke sa Det internasjonale pengefondet i si vurdering at den økonomiske oppgangen verka brei og solid, men at låg inflasjon, sårbare bankar og brexit gir grunn for uro.

(©NPK)