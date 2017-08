Sjukehuskjelder: Minst 20 drepne i eksplosjon i moské i Afghanistan

Eksplosjonen var kan hende forårsaka av ei bilbombe som gjekk av rett ved inngangen til moskeen tysdag kveld, ifølgje lokale kjelder.

Mens sjukehuskjelder har oppgitt til nyheitsbyrået AP at minst 20 personar er drepne, seier ein talsmann for innanriksdepartementet, Najib Danish, til AFP at det så langt er meldt om ti såra.

Herat-provinsen ligg like ved grensa til Iran. Sjiamuslimane er i minoritet i Afghanistan, og dei er blitt trua av sunnimuslimske IS-tilhengjarar, som stort sett opererer aust i landet.

Ingen har så langt sagt at dei står bak eksplosjonen.

