Spotify blir truleg børsnotert 

Det står berre att ein lisensavtale med plateselskapet Warner før Spotify kan børsnotere selskapet, ifølgje Dagens Næringsliv .

Dersom det svenske selskapet og Warner kjem til semje, kan Spotify bli børsnotert i New York allereie i fjerde kvartal i år, skriv Financial Time .

Strøymegiganten har allereie sikra seg lisensavtaler med plateselskapet Universal og i sommar også med Sony.

Fordele inntektene

Warner skal vere interessert i å få til ein lisensavtale med Spotify, og det vil truleg skje i september i år, melde Reuters førre veke.

Men før det må dei to partane bli samde om korleis dei skal dele overskotet.

Til no har Spotify betalt inntil 58 prosent av inntektene vidare til plateselskapa, ein prosent dei prøver å forhandle ned.

Gratispassasjerar

Plateselskapa vil at Spotify skal avgrense tilgangen til gratis musikk.

Kun 60 millionar av deira 140 millionar brukarar er betalande abonnentar, ifølgje Financial Times. Dei fleste av dei som strøymer musikk, gjer det gratis mot reklame.

Blir Warner og Spotify samde, vil det i så fall vere snakk om ei «direkte» børsnotering, som betyr at investorar kan kjøpe pengar frå eksisterande aksjonærar utan å hente meir pengar.

I særklasse

Sjølv om inntektene til Spotify auka med 52 prosent til 28 milliardar kroner på eitt år i 2016, tapte dei samtidig 4,5 milliardar kroner før skatt etter å ha gått i underskot.

Strøymetenesta har derfor vore avhengige av lån den siste tida, skriv Dagens Næringsliv.

Spotify er den største musikkstrøymetenesta, med dobbelt så mykje strøyming som Apple Music, og dei ligg langt framfor Jay-Z-eigde og norskutvikla Tidal.

Digitalt sal utgjør i år for første gong over halvparten av inntektene i det globale musikkmarknaden, og den største drivkrafta for dette er strøymeplattformene.

(©NPK)