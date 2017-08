Tilsette i sentralbanken i Storbritannia streikar

Om lag 20 av dei organiserte tilsette i banken innleidde ein tre dagar lang streik tysdag, melder BBC .

Initiativet kom frå fagforeininga Unite, som meiner ein lønnsauke på 1 prosent ikkje er godt nok.

Dei tilsette klandrar sentralbanksjef Mark Carney for det dei meiner er eit dårleg tilbod. Under demonstrasjonen tysdag bar streikande tilsette ansiktsmasker av han og heldt oppe plakatar og flagg der det stod «Bank of England-tilsette ønsker rettferdig lønn».

