Tre gjengmedlemmer drepne i skotdrama under rettssak i Moskva

Skytinga starta då fem tiltalte i ei massedrapssak blei ført inn i ein heis etter eit førebuande rettsmøte i ein regionsdomstol i Moskva.

Dei fem var iført handjern, men klarte i heisen og ta våpena til vaktene. Påtalemakta seier at ein av dei fem prøvde å kvele ein av vaktene.

I skytinga som følgde, blei tre av dei fem drepne, mens fire personar blei såra.

Dei fem høyrer til ein gjeng på ni som er tiltalt for å ha likvidert 17 bilførarar. Russiske medium har kalla gjengen The Grand Theft Auto Gang, etter det valdelege dataspelet. Gjengen terroriserte bilistar i og rundt Moskva i 2014.

Påtalemakta seier at gjengen strødde spiker i vegbana, og når bilførarar gjekk ut for å sjekke, blei dei regelrett skotne og drepne av gjengmedlemmene. Alle ni medlemmene er frå Sentral-Asia. Dei er tiltalt for 17 drap og to drapsforsøk.

