Trumps kommunikasjonssjef fekk sparken etter ti dagar

Avsettinga av Anthony Scaramucci kom berre ti turbulente dagar etter at han vart tilsett. Det er Trumps nye stabssjef som skal ha kravd avgangen.

Scaramucci har vore i hardt vêr i den korte tida han har vore i Det kvite hus. Førre veke ringde han ein journalist og kom med fleire vulgære utsegner om Trumps medarbeidarar. Krenkingane ramma blant andre den no avgåtte stabssjefen Reince Priebus og Trumps strateg Steve Bannon.

– Presidenten syntest absolutt at Anthonys kommentarar var upassande for ein person inn den stillinga, sa talskvinne Sarah Sanders i Det kvite hus.

Trump sjølv avfeide alle antydingar om kaotiske tilstandar i 1600 Pennsylvania Avenue og tvitra om morgonen at det ikkje var noko Kvite Hus-kaos, etterfølgt av ei kveldstvitring om ein «super dag i Det kvite hus».

Skapte uro i staben

Scaramucci, ein rik finansmann og jurist frå New York, vart henta inn som Trumps kommunikasjonssjef til protestar frå pressetalsmann Sean Spicer, som reagerte med sjølv å gå av. Deretter fekk Priebus sparken og vart erstatta med John Kelly, som til no har vore minister for innanlands sikkerheit.

Trumps forsikring på Twitter om at det ikkje er noko rot i Det kvite hus, fell saman med at Kelly hadde sin første dag i sin nye jobb. Han skal ifølgje observatørar skape orden i rekkene blant dei nærmaste medarbeidarane rundt presidenten.

Trump seier sjølv at han er sikker på at Kelly vil gjere ein «spektakulær jobb». Kelly avløyser Reince Priebus, som var den nesten einaste attverande av det teamet Trump rykte inn i Det kvite hus med 20. januar.

Priebus overkøyrd

Presidenten ville måndag ikkje seie kva Kelly skal gjere annleis enn Priebus.

Rot eller orden, den tidlegare generalen kjem uansett kva ein kallar det, til eit hus prega av ein lamma lovgjevingsprosess, ei huskestove av personlege ambisjonar og motsetningar og ein serie granskingsprosessar som truar med å suge livskrafta ut av administrasjonen.

Kellys suksess vil avhenge av kor mykje makt han blir gitt av Trump. Priebus hadde lite av dette og vart stadig overkøyrd av personar som gjekk ut og inn av presidentens kontor. På slutten var stabssjefen knapt sjef for andre enn seg sjølv.

Stabssjefens kvardag

Dette skjedde med Trumps velsigning, men det var i sterk kontrast til korleis andre presidentar har organisert Det kvite hus. Tradisjonelt har stabssjefen vore den øvste kontrollinstansen for tilgang til presidenten. Men her, som på mange område elles, jobbar Trump annleis.

Tidlegare kampanjesjef for Trump, Cory Lewandowski, seier på NBCs politiske talkshow «Møt pressen» at Kelly nok er forventa å skape litt meir ro i rekkene, men at Trump neppe vil endre sin stil.

– Trump må få vere Trump. Det er det som har gjort han til ein suksess dei siste 30 åra, og det er det amerikanarane stemte på. Alle som trur dei kan endre Trump, kjenner ikkje mannen, seier Lewandowski.

Som elles fekk sparken som kampanjesjef undervegs i valkampen.

