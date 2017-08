USAs visepresident med krass kritikk av Putin

Pence var tysdag i Georgia etter å ha besøkt Baltikum. Målet med rundturen er å roe USAs allierte og forsikre dei om amerikansk solidaritet og støtte.

Visepresidenten sa at president Donald Trump vil signere lova om nye sanksjonar mot Russland, ei sak som dei siste dagane har skapt ei diplomatisk krise mellom dei to landa. Det kvite hus bekreftar at Trump vil underteikne, men har ikkje sagt noko om når.

Nabofrykt

Mange land i Aust-Europa fryktar russisk politikk i nærområdet etter annekteringa av Krim og krigføringa som skjer i det austlege Ukraina med russisk støtte.

Pence, med den georgiske statsminister Giorgi Kvirikasjvili ved si side, lovde amerikansk støtte til den vesle staten ved Svartehavet.

– Vi står saman med dykk, sa Pence og kalla Georgia ein strategisk plassert nøkkelpartnar for USA.

Krig

Etter ein kort og intens krig mellom Georgia og Russland i 2008, tok russarane kontroll over områda Sør-Ossetia og Abkhasia, begge på georgisk side av grensa mot Russland. Dei to områda er erklært som frie statar, men er anerkjende berre av Russland.

Georgia ønskjer å bli medlem av Nato, og Pence lovde at USA gir si støtte til ei slik utviding av alliansen.

Under besøket i Georgia skal Pence inspisere og sjå på den største felles militærøvinga som nokon gong har vore halden av USA og Georgia.

Etter opphaldet i George fortset Pence til Montenegro ved Adriaterhavet, NATOs nyaste medlemsland.

(©NPK)