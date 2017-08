Australiarar er blitt meir positive til likekjønna ekteskap

– Mellom 2005 og 2015 såg vi eit markant skifte i haldningane til at homofile par burde ha like rettar som heterofile, seier hovudforfattaren bak rapporten, Roger Wilkins.

Universitetet i Melbourne har utført ei årleg undersøking med dei same 17.000 personane sidan 2005. I 2005 meinte 43 prosent av kvinnene og 32 prosent av mennene i undersøkinga at likekjønna ekteskap burde vere lovleg. I 2017 er tala auka til 67 prosent for kvinner og 59 prosent for menn.

Australias folkevalde diskuterer no om dei skal halde ei avstemming i parlamentet om likekjønna ekteskap.

