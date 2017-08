IS hevdar å stå bak moskéangrep i Afghanistan

Meldinga om at IS stod bak blei onsdag offentleggjort av talerøyret til gruppa, Amaq.

Moskeen blei tysdag kveld storma av angriparar som kasta granatar og utløyste sjølvmordsbombar. Ifølgje Amaq blei rundt 50 personar drepne og 80 såra.

Afghanske styresmakter har meldt at 30 personar blei drepne og 64 såra. Blant offera skal det ha vore fleire små barn.

Eit gravferdsfølgje med fleire tusen sjiamuslimar demonstrerte onsdag mot IS. Protestane er også retta mot regjeringa og lokalt politi som blir kritisert for ikkje å gjere nok for å hindre angrep mot sjiamuslimar og folkegruppa hazara, som for det meste er sjiamuslimar.

(©NPK)