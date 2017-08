Infeksjonar kan auke risikoen for hjartesjukdom hos vaksne

– Alvorlege infeksjonar i vaksen alder er knytt til auka fare for hjarte- og karsjukdom, seier ein av forfattarane bak studien, professor Scott Montgomery, som leiar ein klinisk-epidemiologisk gruppe ved universitetet i Örebro.

Forskarane peikar særleg på sjukdomane lungebetennelse og sepsis. Sepsis, populært kalla blodforgifting, er ei overaktivering av immunsystemet som følgje av ein infeksjon, som kan føre til livstruande organsvikt.

Faren er størst det første året, men også to og tre år etter infeksjonen har pasientane dobbelt så stor risiko for hjarte- og karsjukdom, viser studien, som onsdag blei publisert i European Journal of Preventive Cardiology.

Følgt tett

Studien omfattar 236.739 menn født mellom 1952 og 1956, som alle gjennomgjekk grundige medisinske undersøkingar i 18-årsalderen som ein del av militærtenesta. Mennene blei seinare følgt tett av forskarane.

I oppfølgingsperioden fekk drygt 46.700 av dei, nesten 20 prosent, sin første diagnose med hjartesjukdom. Av desse hadde nesten 10.000 blitt innlagt på sjukehus for lungebetennelse eller sepsis.

Ifølgje forskarane fører slike infeksjonar til at risikoen for hjarte- og karsjukdom aukar 6,33 gonger det første året etter infeksjonen.

Høgast risiko

– Våre resultat tyder på at risikoen for hjarte- og karsjukdom, inklusive hjarteattakk og slag, auka etter sjukehusbehandling for sepsis og lungebetennelse, seier forskar Cecilia Berg ved Örebro-universitetet. Ho har leidd arbeidet med studien.

Forskarane har også undersøkt andre risikofaktorar, som høgt blodtrykk, overvekt og fedme, lite fysisk trening og dårlege oppvekstvilkår, men ingen av dei gir like høg risiko for hjarte- og karsjukdom som kraftige infeksjonar.

– Tradisjonelle risikofaktorar er framleis viktige, men infeksjonar utgjer den primære faren i ein periode, seier professor Montgomery.

(©NPK)