Mueller utvidar etterforskingsteamet sitt

Andres kjem frå eit advokatfirma i New York og var tilsett i justisdepartementet frå 2010 til 2012. Han leidde eininga som etterforska svindel og hadde ansvaret for eit program retta mot utanlandske mutingar, melder Reuters .

Greg Andres starta i den nye jobben i teamet som er leidd av den uavhengige spesialetterforskaren Robert Mueller, tysdag og er den 16. advokaten i Muellers team som etterforskar russisk innblanding i presidentvalet i fjor.

– At Mueller fortset å utvide teamet sitt, inneber at etterforskinga vil fortsette ei god stund til, seier Robert Ray, som etterfølgde Kenneth Starr som uavhengig rådgjevar for Whitewater-etterforskinga under Clinton-administrasjonen.

– Det er ein indikasjon på at etterforskinga kjem til å gå føre seg godt inn i 2018. Om den fortset etter 2018, er eit ope spørsmål, meiner han.

