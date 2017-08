Tidlegare thailandske statsministrar frifunnen for maktmisbruk

Somchai Wongsawat og Chavalit Yongchaiyudh vart frifunne i ein domstol i Bangkok onsdag. Dei to var tiltalte for maktmisbruk i samband med demonstrasjonar mot styresmaktene i 2008, og begge risikerte opptil ti års fengsel.

Somchai var då statsminister, mens Chavalit – som var statsminister på 1990-talet – var visestatsminister.

To personar døydde og fleire hundre vart skadde i demonstrasjonane. Retten konkluderer likevel med at politiet var nøydde til å gå hardt til verks mot dei valdelege demonstrantane og at dei tiltalte ikkje direkte kan klandrast for dødsfalla.

Somchai og Chavalit høyrer begge til den politiske leiren i Thailand som er lojale mot tidlegare statsminister Thaksin Shinawatra, som vart avsett i eit kupp i 2006 og som no er i eksil. Somchai er svogeren til Thaksin.

Middelklassen og rojalistiske grupper utgjer Thaksin-klanens tradisjonelle motstandarar, som også har støtte frå militæret. Kuppet i 2006 innleidde ein turbulent periode i thailandsk politikk, med fleire kortlevde regjeringar og opptøyar. I 2014 grep militæret makta, og det var då dei to tidlegare statsministrane vart tiltalt.

Også to personar som var toppleiarar i politiet i 2008, vart onsdag frifunne i same sak.

