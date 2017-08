Trump held Maduro personleg ansvarleg for fengslingar

Leopoldo Lopez og Antonio Ledezma sat begge allereie i husarrest då dei vart arresterte tysdag. Seinare hevda høgsterett at dei hadde planlagt å flykte, enten ved å gå i dekning i Venezuela eller i utlandet.

– USA fordømmer handlingane til Maduros diktatur. Lopez og Ledezma er politiske fangar som er fengsla ulovleg av regimet, sa Trump i ei fråsegn frå Det kvite hus.

Presidenten gjorde det vidare klart at USA held Maduro personleg ansvarleg for helsa og sikkerheita til dei to opposisjonsleiarane.

– Vi gjentar vår oppfordring om å med ein gong og utan vilkår lauslate alle politiske fangar, uttalte Trump.

Son og kone valde inn

Maduro bekrefta tysdag at den 27 år gamle sonen hans, Nicolás Maduro, blir ein av dei 545 medlemmene i den nye nasjonalforsamlinga som har ført til blodige demonstrasjonar og opptøyar i heimlandet og internasjonal fordømming.

Nicolas Ernesto Maduro Guerra, også kjent som «Nicolasito» eller «Lille Nicolas,» slår følgje med stemora, Maduros kone Cilia Flores (60), i forsamlinga som vart valt søndag for å skrive om grunnlova.

Opposisjonen stilte ikkje med kandidatar og boikotta valet, noko som betyr at den nye nasjonalforsamlinga består av tilhengarar og allierte av Maduros sosialistparti.

(©NPK)