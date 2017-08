Trump signerer motvillig nye sanksjonar mot Russland 

Trump hadde tilsynelatande ikkje noko val, og onsdag morgon signerte han lova som inneber enda fleire sanksjonar mot Russland, og som gjer at han må ha støtte i Kongressen for å fjerne dei.

Signeringa skjedde bak lukka dører og utan at pressa var til stades.

Kort tid etter kom Trump med ei skriftleg utsegn der han ikkje la skjul på at han er djupt ueinig i lova han nettopp hadde signert.

– Ved å avgrense fleksibiliteten til leiaren, vil lova gjere det vanskelegare for USA å inngå gode avtaler for det amerikanske folket, og det vil drive Kina, Russland og Nord-Korea mykje nærmare kvarandre, heiter det i utsegna.

– Grunnlovsstridig

Trump kritiserer også lova for å vere i strid med grunnlova, som slår fast at utanrikspolitikken er presidenten sitt ansvar. Når han likevel har valt å signere den, er det av omsyn til nasjonal eining, ifølgje Trump.

Lova er tidlegare blitt vedtatt i Kongressen med stort fleirtal, der republikanarane kontrollerer begge kammer. At dei har gått imot Trumps vilje, skjer samtidig som presidenten har komme på kollisjonskurs med stadig fleire av sine eigne partifellar.

Trump har tidlegare prøvd å både skrote og vatne ut lova, men utan å lykkast.

Ifølgje Trump vil han respektere nokre av vedtaka, men han vil ikkje love at alt blir sett ut i livet. I staden heiter det at han vil gi Kongressens preferansar ein grundig og respektfull vurdering.

Energisektor

Dei nye sanksjonane mot Russland er retta mot den russiske energisektoren. Dei gir amerikanske styresmakter moglegheit til å straffe selskap som er involvert i å utvikle russiske gass- og oljerøyrleidningar, i tillegg til at det kan bli innført avgrensingar overfor russiske våpeneksportørar.

Tyskland har reagert sterkt på sanksjonane, som dei meiner først og fremst er innført for å fremme amerikanske næringsinteresser.

Trump lovde under valkampen at han ville sørgje for eit betre forhold mellom USA og Russland. Men press frå hans eige parti, Republikanarane, har gjort at han har måtte ta ei tøffare haldning enn varsla.

Straff for valinnblanding

Grunngjevinga for straffetiltaka er at Russland prøvde å manipulere valet i USA i fjor. Dei sjåast også som ei straff for annekteringa av Krimhalvøya, som høyrer til Ukraina, i tillegg til Russlands involvering i krigen i Syria på president Bashar al-Assads side.

Russland har reagert på sanksjonane ved å krevje ein kraftig reduksjon av talet på amerikanske diplomatar i Russland.

Lova inneber også økonomiske sanksjonar mot Iran og Nord-Korea. Ifølgje Trump er målet å straffe og skremme regima i dei to landa frå dårleg oppførsel.

Trump heldt straks etter at den skriftlege utsegna blei offentleggjort, ein pressekonferanse, men den handla om innvandring, og Trump svarte ikkje på spørsmål om sanksjonane.

(©NPK)