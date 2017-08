Tyrkia skiftar ut militære sjefar

Avgjerda vil bli forlagt president Recep Tayyip Erdogan for endeleg godkjenning. Regjeringa har sett inn fleire sivile medlemmer av rådet etter kuppet, slik at det no er underlagt politisk kontroll.

Tidlegare blei møta i det øvste militære råd heldt i dei militære hovudkvartera til våpengreinene, mens det no er statsministeren som er vert.

Etter kuppforsøket er 149 generalar gitt avskjed, nesten halvparten av dei 358 som tenestegjorde per juli i fjor.

