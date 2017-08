Tyskland skuldar vietnamesisk etterretning for bortføring

Regjeringa i Berlin er rasande og har kalla Vietnams ambassadør inn på teppet etter kidnappinga, som ifølgje tyske medium skjedde i hovudstaden 23. juli.

– Kidnappinga av Trinh Xuan Thanh på tysk jord manglar sidestykke og er eit skandaløst brot på tysk og internasjonal lov, seier Martin Schäfer, talsperson for det tyske utanriksdepartementet.

Trinh, ein tidlegare oljedirektør som blei kasta ut av det vietnamesiske kommunistpartiet, skal ha blitt tvungen av væpna menn inn i ein bil.

– Som følgje av denne fullstendig uakseptable handlinga, erklærer vi den vietnamesiske etterretningstenesta sin representant ved ambassaden for persona non grata. Han får 48 timar på seg til å reise, tilføyer Schäfer.

51 år gamle Trinh skal ha blitt sendt til Vietnam, og statlege medium skreiv tidlegare denne veka at han hadde overgitt seg til politiet der. Trinh er tidlegare direktør for det statseigde selskapet Petro Vietnam Construction Corporation. Han var etterlyst av vietnamesiske styresmakter, skulda for å ha påført selskapet milliardtap.

Tyske styresmakter opplyser at Trinh hadde søkt asyl i Tyskland, men søknaden ikkje var behandla då han forsvann. Vietnam hadde kravd han utlevert.

(©NPK)