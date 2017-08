Abe utnemner nye forsvars- og utanriksministrar i Japan

Endringane var varsla og kjem i kjølvatnet av ei rad skandalar og feilgrep som har ført til sviktande oppslutning for regjeringa.

Tidlegare forsvarssjef Itsunori Onodera overtar leiinga i forsvarsdepartementet etter at Abes nære allierte Tomomi Inada gjekk av førre veke. Inada gjekk av då det vart avslørt at departementet hadde skjult informasjon om risikoar for Japans fredsbevarande styrkar i Sør-Sudan.

Taro Kono, son av ein tidlegare utanriksminister, blir Japans nye toppdiplomat.

