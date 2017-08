Advokat hevdar enka til Liu Xiaobo blir halden i forvaring mot eiga vilje

Kinesiske styresmakter blei møtt med internasjonal kritikk da Liu Xiaobo i juli døydde av kreft mens han var i fangenskap. Korkje vener eller kjenningar har sett enka, Liu Xia, sidan gravferda 15. juli.

Advokaten hennar i USA, Jared Genser, seier at ho på ordre frå regjeringa blir halden på eit ukjent stad og følgt av vakter døgnet rundt.

– Eg forlanger at kinesiske styresmakter umiddelbart legg fram bevis for at ho lever. Ho må også få uhindra tilgjenge til å møte familie, vener og rådgivarar, seier Genser.

Høgkommissærar for flyktningar frå USA, Eu og FN har bede regjeringa i Kina lauslate Liu Xia, som har sete i husarrest heilt sidan mannen fekk fredsprisen for sju år sidan. Ho har ikkje gjort seg skuldig i nokon brotsverk og er visstnok ikkje under etterforsking for noko.

Kinesiske styresmakter seier ho er ein fri borgar, men for utslått av sorg til å kunne vere i kontakt med vener og rådgivarar. Demokratiforkjemparen Liu Xiaobo blei dømt til elleve år i fengsel i 2009, og året etter blei han tildelt Nobels fredspris.

(©NPK)