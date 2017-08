Forfølgde tyrkiske forleggjarar blir tildelt pris

Forleggjar Turhan Gunay og forlagshuset Evrensel er tildelt prisen for det motet dei utviser ved å halde verksemda gåande under truande omstende.

Guney jobbar i forlagsavdelinga til den rettsforfølgde dagsavisa Cumhuriyet. Han har tidlegare vore redaksjonelt ansvarleg for litteraturbilaget til avisa i 27 år.

– Fridomen til å publisere er svært avgrensa i Tyrkia i dag. Vi vel å anerkjenne det motet som tyrkiske forleggjarar viser ved å halde fram verksemda, trass i stor risiko, sa formann i juryen Kristenn Einarsson, leiar av Den norske Forleggerforening.

Guney er ein av 17 journalistar og redaktørar frå Cumhuriyet som for tida står for retten, tiltalte for å ha utført journalistisk arbeid til støtte for motstandarane til regimet.

