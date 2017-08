Frankrike forbyr politikarar å tilsetje familiemedlemmer

Med overveldande fleirtal, 383 stemmer mot 3, med 48 avståande, vedtok underhuset den nye lova om etikk innan politikk og forvaltning, ein av kjernesakene til president Emmanuel Macron under valkampen.

Lova forbyr regjeringsmedlemmer, folkevalde og borgarmeistrar å tilsetje ektefellar, foreldre eller barn til å gjere ymse typar arbeid for dei. Dei som blir dømde i samsvar med den nye lova, vil ikkje kunne bli valde til nasjonalforsamlinga.

Lovforslaget har allereie passert det franske senatet, men det er usemje mellom dei to kammera om eit lovvedlegg om løyvingar som må bli vedteke separat sidan det rører ved forholdet til grunnlova.

Det er venta at heilskapen i lova vil bli vedtatt i underhuset i neste veke ved at dei folkevalde der bruker retten dei har til å overprøve motstanden i senatet.

Under valkampen blei det avslørt at kandidaten til dei konservative, tidlegare statsminister François Fillon, i fleire år hadde betalt kona si lønn som assistent, utan at det kunne bevisast at ho faktisk hadde utført noko arbeid.

