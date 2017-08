Israel har ferdigstilt enda ein del av muren mot Vestbreidda

– Forsvarsdepartementet installerte i dag tidleg dei siste betongveggane og fullførte dermed ein 42 kilometer lang mur mellom Tarkumia og Meitar, heitte det i ein fråsegn onsdag.

Tarkumia er ein palestinsk landsby nordvest for Hebron, mens Meitar er ein israelsk grenseovergang like ved ei israelsk busetjing med same namn.

Departementet opplyser ikkje kor mykje som totalt sett er bygd av den 712 kilometer lange planlagte barrieren, som består av betongmur, piggtrådgjerde, grøfter og stengde militære vegar, og som Israel meiner utgjer nødvendig vern for å hindre at palestinarar tar seg over grensa og gjennomfører angrep.

Ifølgje tidlegare publiserte FN-tal står att det å byggje drygt 214 kilometer.

Palestinarane reknar muren som ein måte å stele land frå den okkuperte Vestbreidda ettersom reisverket dei fleste stadene er bygd inne på Vestbreidda.

Den internasjonale domstolen fastslo i 2004 at byggverket var ulovleg i ei ikkje-bindande rettsavgjerd, og kravde til liks med hovudforsamlinga i FN at det skulle rivast. Bygginga byrja i 2002 etter ei rekke angrep utført av palestinarar.

Statsminister i Israel Benjamin Netanyahu gav i mars ordre om at ein skulle prioritere å tette holet i muren ved Tarkumia som følgje av ein auke i talet på palestinske angrep i Israel.

