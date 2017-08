Oljepris rundt 50 dollar ikkje lenger krise

Dei siste halvårsrapportane viser at dei store selskapa gjennom kostnadskutt klarer å sikre ei pen forteneste, sjølv med såpass låge oljeprisar. Dei fem store – BP, Chevron, ExxonMobil, Shell og Total – hadde ei netto forteneste på til saman 23 milliardar dollar.

Resultata viser at dei enten har auka sine overskot eller omgjort underskot til overskot, ein noko annan situasjon enn den som var på same tid i fjor.

Men unntak av ExxonMobil har alle tent på å auke produksjonen i forhold til same periode i 2016. Viktigare for botnlinja har det vore at alle tente på auka prisar som følgje av at Opec og Russland blei samde om å avgrense produksjonen.

Prisen på basiskvaliteten Brent crude låg i gjennomsnitt på 51,7 dollar fatet gjennom første halvår, betydeleg opp frå 39,8 dollar i same periode i fjor.

Men om fortenesta er milevidt unna det selskapa hanka inn då oljeprisen for tre år sidan låg på 100 dollar fatet, viser tala at dei store kan tene pengar sjølv om prisen blir liggjande på nivået den ligg på i dag. Og det trur mange den blir framover.

– Det er tøffe tilstandar, og slik kan det nok bli ei tid framover. Men vi er no som selskap sett opp til å stå imot svingingar i prisen, seier toppsjef i BP Bob Dudley.

