Russisk atomubåt igjen på veg mot norsk farvatn

– Ubåten ligg sør for Bornholm. Vi ventar at den når Storebæltsbrua i 20-tida torsdag kveld, seier teamleiaren i det danske forsvarets operasjonssentral til Ritzau.

Deretter er det venta at den fortset mot norske farvatn.

Det er berre to veker sidan den gigantiske atomubåten for første gong seglde under Storebæltsbrua. Det skjedde 21. juli då den fekk følgje av den danske marinen for å delta i hundreårsjubileet for den russiske flåten i St. Petersburg 29.–30. juli.

Ubåten er 172 meter lang og er dermed den største atomdrivne ubåten i verda.

Russland og Kina

Russland og Kina begynte då også ei vekelang militærøving i Austersjøen. Landa har hatt militærøvingar saman sidan 2012, men det er første gong dei har ei felles øving i Austersjøen. Ifølgje BBC var det då tre kinesiske marinefartøy i havområdet.

Det russiske forsvarsdepartementet opplyste at den intensive fasen av øvinga først begynte den siste veka i juli.

Russland har søkt eit betre forhold til Kina dei siste tre åra. Begge nasjonane er medlemmer av militæralliansen Shanghai Cooperation Organisation, som vart grunnlagt i 2001.

Stor øving

Dei siste åra har Russland auka den militære aktiviteten i Baltikum. Det har bekymra dei tidlegare Sovjet-landa Estland, Latvia og Litauen. Det har også skapt debatt i Sverige og Finland om dei skal bli medlem av Nato.

Ifølgje The New York Times førebur Russland seg på å sende så mange som 100.000 soldatar til den austlege utkanten av NATO-territorium mot slutten av sommaren.

Øvinga blir rekna som ei av dei største som har funne stad under president Vladimir Putin og føyer seg inn i rekkja av stadig aukande russisk militær aktivitet.

Øvinga finn stad i Kviterussland, Austersjøen, Vest-Russland og i den russiske enklaven Kaliningrad.

