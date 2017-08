Russiske oljeselskap vil prøve å omgå sanksjonane

Dei statlege selskapa Rosneft og Transneft er oppgitte over nok ei runde med sanksjonar, men trur ikkje dei vil bli særleg hardt ramma. Uansett vil dei prøve å finne måtar å omgå dei på.

– I prinsippet blir vi ikkje berørt, seier sjefen for oljeleidningselskapet Transneft, Nikolaj Tokarev, i ein kommentar til det statlege nyheitsbyrået RIA Novosti. Han legg til at 94 prosent av alt utstyret som selskapet bruker, kjem frå russiske produsentar.

Den siste pakken med sanksjonar omfattar blant anna forbod mot investeringar i statlege russiske selskap på energiområdet. Det er også forbode å delta i utviklinga av det russiske leidningsnettet.

Sjefen for Rosneft, det største statlege oljeselskapet, seier at det vil prøve å finne måtar å minimalisere følgjene av sanksjonane på.

– Det er beklageleg at Exxon må lide, seier Igor Setsjin. Han siktar til at det amerikanske selskapet nyleg blei pålagt ei bot på to millionar dollar for å ha hatt kontakt med Rosneft.

(©NPK)