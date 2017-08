Russland varslar våpenkvile i Homs i Syria

Våpenkvila gjeld i nordlege delar av provinsen og startar etter planen torsdag.

– Frå klokka 12 lokal tid vil einingar frå den moderate opposisjonen og regjeringsstyrkar stanse skytinga heilt, seier Igor Konasjenkov, talsperson for det russiske forsvarsdepartementet,

Han understrekar at opphaldet i kampane gjeld alle typar våpen. Homsprovinsen ligg sentralt i Syria, like nord for grensa mot Libanon.

(©NPK)