Temer risikerer fleire skuldingar mot seg

Utfordringane står i kø for den brasilianske presidenten, som derfor har lita tid til å feire at han slapp unna korrupsjonstiltale onsdag.

– Dette er langt frå over. Han kan framleis bli ramma av fleire overraskingar i løpet av august, seier analytikar Rafael Salies i konsulentselskapet Southern Pulse i Rio de Janeiro.

Fleire søksmål

Blant anna er det venta at riksadvokat Rodrigo Janot vil komme med fleire skuldingar mot presidenten den kommande månaden.

Janot seier han har øydeleggjande bevis som viser at Temer har muta eit tidlegare kongressmedlem, Eduardo Cunha, som no sit i fengsel for korrupsjon.

Presidenten skal i juni og juli ha pleia kontakten med over 100 av lovgjevarane i landet ved å love dei middel i framtidige lovgjevingsprosessar. Han skal ha lovd bort til saman seks millionar dollar i støtte, og blir skulda for å kjøpe seg stemmer, ifølgje avisa Estado.

Samtidig viser sigeren at Janots sjansar til å vinne fram med skuldingane mot Temer er små, ifølgje analytikar Gesner Oliveira i eit brasiliansk rådgivingsfirma.

– Dersom sigeren hadde vore knapp eller det hadde vore demonstrasjonar, ville det politiske rommet for nye skuldingar vore større, seier Oliveira.

Pensjonsreform

Ei anna fallgruve for presidenten er arbeidet med ein ny pensjonsreform.

Sjølv om dei 263 stemmene i nasjonalforsamlinga var nok til å unngå korrupsjonstiltale, er det eit stykke unna det avgjerande to tredelsfleirtalet på 342 stemmer som trengst for å sikre pensjonsreforma.

Det er ei upopulær reform, men den er svært ønskt av eliten i Brasil. Dersom Temer ikkje får gjennom pensjonsreforma, risikerer han å miste støtta frå overklassen som er avgjerande for at presidenten skal bli sitjande.

Temer er ein svært upopulær president. I førre veke viste ei meiningsmåling at han berre har 5 prosents oppslutning blant veljarane.

Korrupsjonsskuldingane

Presidenten er skulda for å ha tatt imot rundt 100 millionar kroner i mutingar. Fleire ministrar i Temers regjering har blitt tvungne til å gå av som følgje av korrupsjonsskuldingar.

Presidenten sjølv kallar korrupsjonsskuldingane mot han fiksjon, men det blir lagt fram stadig nye bevis for at han har fått mutingar for å hjelpe bedrifter.

For nesten nøyaktig eitt år sidan vart Temers forgjengar Dilma Rousseff frådømt embetet etter skuldingar om at ho hadde prøvd å skjule underskot på statsbudsjettet. Temer, som då var visepresident, støtta kravet om riksrett.

(©NPK)