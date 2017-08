Trump til presidenten i Mexico: Du må slutte å seie at du ikkje vil betale for muren

– Du kan ikkje sei det til pressa. Eg må få Mexico til å betale for muren, eg må. Eg har snakka om dette i to år, sa Trump i ein samtale han hadde med president Enrique Peña Nieto den 27. januar i år, ifølgje avisa Washington Post , som har fått tak i ein utskrift av samtalen.

Trump uttrykte forståing for at saka skapar problem for Peña Nieto på heimebane, men han sa at begge bør signalisere at dei vil finne ei løysing.

– Vi bør begge sei at vi vil finne ut av det. I motsetning til at du seier «vi vil ikkje betale» og eg seier «vi vil ikkje betale», heldt Trump fram før han trua med at han ikkje lenger vil møte mexicanske utsendingar dersom Peña Nieto ikkje sluttar å seie at Mexico ikkje vil betale for muren.

Peña Nieto held fast på at han ikkje kjem til å gi seg fordi det handlar om verdigheita til Mexico og nasjonale stoltheit.

Avisa har også publisert utskrifta av samtalen som Trump hadde med den australske statsministeren Malcolm Turnbull neste dag, og som handla om flyktningane som USA lovde å ta imot frå australske interneringsleirar under Obama-administrasjonen.

– Dette kjem til å ta livet av meg. Eg er den mektigaste personen i verda og ønskjer ikkje å la folk sleppe inn i landet, og no går eg med på å ta 2.000 personar, sa Trump.

Det var denne samtalen Trump omtalte som den minst hyggelege han hadde hatt heile dagen, og som han samanlikna med samtalen han hadde hatt med den russiske presidenten, Vladimir Putin.

– Putin, det var ein hyggjeleg samtale, sa han til Turnbull.

