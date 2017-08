Australsk politi bekreftar at terrorplan var IS-styrt

Australsk politi opplyser at forsøket på å få plassert ei heimelaga bombe om bord i flyet, vart avbrote. Sist helg gjekk politiet til aksjon fleire stader i Sydney og arresterte fire menn som dei mistenkte for å vere delaktige i planlegginga.

Visepolitisjef Michael Phelan frå det føderale politiet seier at ein av dei, ein 49-åring frå byen, tok med seg bomba til flyplassen 15. juli i ein bag. Den hadde han bedt bror sin om å ta med seg om bord, utan å fortelje han kva den inneheldt. Men av ein aller annan grunn vart bagen aldri sjekka inn. I staden forlét 49-åringen flyplassen med den.

– Dette er ein av dei mest sofistikerte planane som nokosinne har blitt pønska ut på australsk jord. Dersom det ikkje hadde vore for den store innsatsen våre etterretningsorganisasjonar og politi har utført over svært kort tid, kunne dette godt ha enda med ei katastrofal hending i dette landet, sa Phelan.

IS-instruksjon

I tillegg til 49-åringen, er ein 32 år gammal mann sikta for terrorplanlegging. Ein tredje mann er framleis i varetekt, mens ein fjerde allereie er lauslaten utan sikting. Broren til 49-åringen er ikkje sikta fordi politiet trur han ikkje visste at bagen inneheldt eksplosiv.

Bombedelane, inkludert det Phelan fredag beskreiv som «militært sprengstoff», vart sendt av eit framståande IS-medlem til mennene i Sydney via flyfrakt frå Tyrkia. Ein IS-kommandant gav deretter dei to sikta instruksjonar om korleis dei skulle sette saman bomba som politiet har beslaglagt.

Då bombeplanen svikta, endra mennene taktikk og var i ferd med å lage ein kjemisk behaldar med den giftige og fargelause gassen hydrogensulfid. Phelan sa at dei ikkje hadde sett seg ut noko mål for dette andre angrepet som dei også er siktet for, men eit IS-medlem foreslo at behaldaren kunne plasserast på eit folkerikt område eller på eit offentleg transportmiddel.

Framstilt fredag

Politiet hadde inga aning om nokon av desse planane før dei fekk eit tips gjennom etterretningsorganisasjonar 26. juli. Dei arresterte mennene tre dagar seinare.

Politiet veit framleis ikkje nøyaktig kvifor bombebagen aldri vart sjekka inn. Nokre teoriar er at den var for tung, eller at mannen rett og slett mista motet. Etter at politiet avdekte planen, sende dei ein bombeliknande gjenstand gjennom bagasjesystema på flyplassen, og den vart stoppa i kontrollen.

Ein av dei to sikta mennene fekk kontakt med IS-kommandanten så tidleg som i april. Dei to mennene blir framstilte for retten fredag og risikerer livsvarig fengsel.

