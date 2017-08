EU gir kontantkort til 850.000 flyktningar i Tyrkia

Programmet er det største i sitt slag i EU og inneber at dei mest utsette familiane får kontantkort som kan brukast til å kjøpe mat, klede og andre livsnødvendige varer.

Programmet blei sett ut i livet i fjor som ein del av avtalen mellom EU og Tyrkia. EU lova tre milliardar euro i hjelp til syriske flyktningar på tyrkisk område, som motyting for at Tyrkia bidrog til å stanse straumen av flyktningar til Hellas.

Leiaren for Tyrkia-kontoret for humanitær bistand i EU, Jane Lewis, opplyser at 1,3 millionar flyktningar vil ha fått hjelp frå EU innan utgangen av året. Tyrkia husar rundt tre millionar flyktningar.

(©NPK)