Fleire jobbar og lågare arbeidsløyse i USA

Det er særleg innan sektorane helse, omsorg og restaurantar det er blitt lettare å få jobb. Tala låg godt over det analytikarane hadde rekna med.

USA opplever andre månad med solid vekst på rad, eit teikn på at amerikansk økonomi er på frammarsj.

Arbeidsløysa fall svakt til 4,3 prosent.

Lønnsvekst er det derimot dårlegare med. Timeløna auka i gjennomsnitt med 2,5 prosent samanlikna med same månad i fjor. Talet er det same som for juni. Det er godt under nivået på 3,5 til 4 prosent som er vanleg når arbeidsløyseprosenten er såpass låg.

Omfanget av nytilsetjingar tyder på ein sunn økonomi, trass i litt blanda signal dei siste vekene. Jamt over er arbeidsgivarane optimistiske og trur på auka etterspørsel etter varer og tenester.

Eit stort tal på nye arbeidsplassar skapar også forventning om forbruksvekst og auka pengebruk. Amerikanarane kjøper bustad i eit sunt tempo, mens salet av nye bilar fell.

