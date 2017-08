Medium: Tidlegare stabssjef skal vitne i korrupsjonssaker mot Netanyahu

Avisa Haaretz skriv at Ari Harrow inngjekk ein avtale med påtalemakta torsdag. Israelsk politi opplyser at Netanyahu er mistenkt for å ha vore delaktig i saker som omfattar bedrageri, mutingar og tillitsbrot.

Statsministeren har vore forhøyrt om påstandar som går ut på at han har fått dyre gåver frå velståande tilhengjarar og at han skal ha inngått avtale med ei større israelsk avis om positiv omtale.

Netanyahu avviser alle påstandar om ureint trav og seier han er utsett for ei heksejakt.

(©NPK)