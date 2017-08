Riksadvokaten i Venezuela vil stanse den nye forsamlinga

Ho har bedt ein domstol om å blokkere den planlagte opninga av forsamlinga som president Nicolás Maduro har gitt svært mykje makt.

Riksadvokaten står i sterk opposisjon til presidenten og har tidlegare klaga fleire gonger til den Maduro-tru høgsteretten i landet utan hell. Denne gongen gjekk ho til ein lågare domstol for å omgå høgsterett, men det er venta at kravet blir avvist også her.

Presidenten har gjort det klart at den nye forsamlinga vil halde sitt første møte fredag. Opposisjonen har på si side varsla store demonstrasjonar same dag.

