Skyskraparbrann i Dubai sløkt

Dei opplyser også at ingen vart skadde i brannen og at det går føre seg ettersløkking tidleg fredag morgon lokal tid. Bygget, som går under namnet Torch Tower, er eitt av dei høgste bustadhusa i verda.

Ein talsmann for politiet i byen sa til Gulf News at brannen braut ut i 9. etasje og spreidde seg oppover. Skyskraparen ligg ved Dubai Marina og har noko under 700 leilegheiter.

Fleire augevitne la ut videoar av brannen på sosiale medium der flammane slikkar oppover det innpå 350 meter høge bygget mens bygningsmaterialar og glas fell ned. Politiet sperra av området rundt bygget.

Torch Tower vart ramma av ein stor brann så seint som for to år sidan. Arbeidet med å reparere bygningsfasaden etter denne brannen gjekk føre seg framleis, ifølgje ein av bebuarane.

Styresmaktene prøver å gi dei evakuerte husly i ein annan skyskrapar i nærleiken. Det er førebels ikkje oppgitt nokon brannårsak.

