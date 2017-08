Trump fyrer av breiside mot Russland-sporet

Samtidig seier Trumps advokat at Det kvite hus ønsker ei etterforsking velkommen.

– Vi vann ikkje på grunn av Russland. Vi vann på grunn av dykk, sa Trump i talen som fotona seg som den reinaste valkamp.

I eit forsøk på å appellere til sine kjerneveljarar, sa han at fiendane hans prøver å narre dei vekk frå leiarskapet dei ønsker med ei falsk historie som er «nedverdigande for oss alle, og viktigast, nedverdigande for vårt land og nedverdigande for vår grunnlov».

– Grunnen til at demokratane berre snakkar om den fullstendig oppdikta Russland-historia, er at dei ikkje har noko anna å komme med, ingen agenda, ingen visjon. Russland-historia er ein komplett fabrikasjon. Det er berre ei unnskyldning for det største tapet i amerikansk politikks historie, utbasunerte han.

Storjury

Trumps tirade kom etter at Wall Street Journal og fleire andre amerikanske medium skreiv at spesialetterforskar Robert Mueller har utnemnt ein storjury. Juryen er ein del av etterforskinga som skal avklare om Russland blanda seg inn i presidentvalet i USA og i så fall om det kan knytast opp mot Trumps valkamp.

Avisa skriv at juryen begynte sitt arbeid i Washington dei siste vekene. Juryutnemninga blir sett på som eit teikn på at den føderale etterforskinga er i ferd med å skyte fart.

– Det er ei markert opptrapping av prosessen. Du utnemner ikkje ein storjury med mindre du har nok bevis som du meiner indikerer minst eitt, om ikkje fleire, kriminelle forhold, ser juristen Bradley Moss til AFP.

Presidentens advokat Ty Cobb ser at han ikkje var klar over at ein storjury hadde blitt utnemnt.

– Storjurysaker er vanlegvis hemmelege. Det kvite hus ønsker alt velkommen som kan få avslutta arbeidet hans raskast mogleg og på ein rettferdig måte, sa Cobb med adresse til Mueller.

Trumps forretningsdrift

Ifølgje CNN vil Mueller også sjå på Trumps forretningar og økonomi som ikkje er relatert til Russland. Presidenten har offentleg åtvara den tidlegare FBI-direktøren om at hans økonomi må haldast utanfor og at ei gransking av den vil bli sett på som eit overtramp.

Dersom han må vitne framfor ein storjury, vil Trump i så fall ikkje vere den første presidenten som må gjere det. Då Bill Clinton var president, vart han tvungen til å gi opplysningar om forholdet til Monica Lewinsky.

Nyheita om Muellers storjury gir drivstoff til spekulasjonar om at Trump kan komme til å prøve å hindre etterforskinga ved å fjerne spesialetterforskaren. Same dag la to medlemmer av justiskomiteen i Senatet fram eit lovforslag som skal beskytte Mueller mot vilkårleg avsetting.

Dei to senatorane, republikanaren Thom Tillis og demokraten Chris Coons, seier det er viktig å verne om integriteten og sjølvstende til etterforskaren. Blir forslaget vedtatt, vil ein spesialetterforskar få rett til å imøtegå grunngjevinga for ei avsetting i retten.

(©NPK)