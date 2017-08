Afghanske styresmakter: Taliban og IS samarbeidde om massakre

Personane blei ifølgje provinsstyresmaktene drepne i landsbyen Mirzawalang laurdag, etter at opprørarar tok kontroll over eit område i Sayad-distriktet. Dei fleste var sivile, blant dei fleire kvinner og barn, ifølgje styresmaktene.

– Det var ein felles operasjon mellom Daesh- og Taliban-krigarar. Dei hadde rekruttert styrkar frå andre provinsar i landet og angreip landsbyen Mirzawalang, seier Zabihullah Amani, talsmann for provinsguvernøren.

Daesh er ei av fleire forkortingar som brukast om den ytterleggåande islamistiske gruppa som kallar seg Den islamske staten (IS).

Landsbyen Mirzawalang ligg i ein svært utilgjengeleg del av landet, og talet på døde er ikkje stadfesta av andre kjelder enn styresmaktene.

Amani hevdar at gruppa med IS- og Taliban-krigarar var leidde av den lokale Taliban-leiaren Sher Mohammad Ghazanfar, som ifølgje talsmannen har sverja lojalitet til IS.

– Krigarane tok kontroll over området, og det førte til massakren av uskuldige og forsvarslause sivile, seier Amani.

Taliban og IS har gjentatte gonger vore i kampar med kvarandre sidan sistnemnde gruppe etablerte seg i landet i 2015. Før angrepet i helga hadde dei to gruppene berre gjennomført angrep saman om lag tre gonger, ifølgje ei afghansk sikkerheitskjelde.

Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid stadfestar at gruppa i helga tok kontroll over Mirzawalang. Han seier likevel at Taliban gjennomførte angrepet åleine, og han avviser at sivile blei drepne.

