Minst elleve drepne i kyrkje i Nigeria

Kyrkja der skytinga skjedde søndag, ligg i byen Ozubulu i delstaten Anambra.

Nigerias president, Muhammadu Buhari, har fordømt angrepet.

Garba Umar i delstatspolitiet opplyste at det var éin mann som gjennomførte angrepet.

Angrepet var retta mot éin enkelt person i kyrkja, ifølgje politiet. Men etter å ha skote denne personen, opna mannen eld mot også dei andre kyrkjegjengarane.

Augevitne seier derimot til nyheitsbyrået AFP at det var fem maskerte menn som storma kyrkja, og at dei fryktar at opptil 20 personar er drepne. Ein ikkje namngitt sjukehustilsett seier til nyheitsbyrået at tolv menneske er døde.

